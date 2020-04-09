Москва, , 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Об этом 9 апреля сообщает московский оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Безусловным лидером стала Москва — 857 новых случаев. На втором месте Московская область — 199. Далее идут Петербург — 44, Брянская область — 40, Коми — 31, Владимирская область — 24, Краснодарский край — 20, Ленинградская область — 18, Астраханская область — 16, по 13 — Дагестан и Ивановская область. 12 человек заразились в Тульской области, по десять — в Курской и Архангельской областях. В Татарии и Пермском крае — по девять.

По восемь человек заболели в Калмыкии, Вологодской и Кировской областях. В Тверской, Новгородской и Нижегородской областях, а также в Северной Осетии — по семь. В Башкирии заразились шесть человек, в Орловской, Новосибирской областях и Приморском крае — по пять. В Липецкой, Смоленской Саратовской областях, Мордовии и Бурятии — по четыре.

В Костромской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Иркутской областях, Ставропольском, Алтайском и Камчатском крае, а также в Крыму — по три. В Ярославской, Псковской, Ульяновской, Челябинской областях и Чувашии — по два. Подтверждены случаи заражения в Мурманской и Тюменской областях, Марий Эл и Карачаево-Черкессии.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе», говорится в сообщении.

За сутки умерли ещё 13 человек. Всего зафиксировано 76 летальных исходов.