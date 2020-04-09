Варшава, , 11:09 — REGNUM Данные польских властей о числе скончавшихся от коронавирусной инфекции серьёзно расходятся со свидетельствами врачей. Об этом заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский в эфире телеканала TVN24.

Он отметил, что сообщил правительству Польши о расхождениях ещё две недели назад. Он указал также, что 7 апреля польские власти проинформировали о восьми смертях от коронавирусной инфекции в Варшаве, тогда как вирус был обозначен в 32 свидетельствах о смерти, выданных в столице.

«Всё указывает на то, что, к сожалению, смертельных случаев намного больше, больше заражённых», — заявил Тшасковский.

В Польше по состоянию на 9 апреля выявлено 5 205 случаев заражения коронавирусом. Скончались 159 человек.

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