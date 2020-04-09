Эр-Рияд, , 11:03 — REGNUM Арабская коалиция, осуществляющая интервенцию в Йемен под руководством Саудовской Аравии, объявила о прекращении огня в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 9 апреля сообщает агентство SPA.

Режим прекращения огня вступает в силу в четверг, 9 апреля сроком на две недели, но может быть продлен в случае необходимости.

Ранее специальный посланник ООН Мартин Гриффитс призвал конфликтующие стороны в Йемене прекратить боевые действия в связи с угрозой коронавируса.

Примечательно, что в Йемене от боевых действий погибли десятки тысяч человек, распространение холеры также ведет к смертям среди населения, но основанием для перемирия стал именно коронавирус, случаев заражения которым в стране еще не выявлено.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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