9 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

В разгар эпидемии коронавируса они находятся на переднем фланге. В прямом смысле слова, ставя под удар свои жизни, именно врачи помогают пациентам, заразившимся COVID-19, делают всё от них зависящее, чтобы не допустить распространения инфекции. Можно ли считать себя здоровым после 14-дневной самоизоляции? Как пережить карантин с пользой для себя? Чего стоит опасаться? На вопросы редакции ИА REGNUM ответил доктор из больницы в Голохвастово — к. м. н., Муслим Муслимов

Светлана Шаповалова, , 11:41 — REGNUM Председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, врач, к. м. н., Муслим Муслимов оказался на переднем фланге войны с COVID-19. Он отвечает за организацию приёма первичных инфекционных пациентов в новой подмосковной больнице в Голохвастово. В интервью корреспонденту ИА REGNUM он не исключил, что некоторые люди могли переболеть коронавирусом до эпидемии, даже не зная об этом. Также доктор пояснил, можно ли считать себя не опасным для окружающих после 14-дневной самоизоляции, и дал советы тем, кто приуныл на карантине.

Панорама стройки инфекционной больницы для заболевших коронавирусом у населённого пункта Голохвастово Оперативная съемка сотрудников больницы

ИА REGNUM: Некоторые люди говорят, что прочитав памятки Роспотребнадзора о симптоматике коронавируса, они поняли, что уже переболели коронавирусной инфекцией ещё в конце 2019 года. Возможно ли такое?

Муслим Муслимов: Вы знаете, потенциально безусловно возможно, но мы не можем говорить всем пациентам, ощутившим такие симптомы, что теперь пространство города для них может быть открыто. Во-первых, возможно реинфицирование. Иностранные коллеги отмечали вероятность повторного инфицирования. Это не значит, что человек переболел — и всё. Нет, он тоже, как от обычного гриппа, может повторно заболеть. Стойкого иммунитета — стопроцентного — не формируется.

Нужно это понимать, беречь себя и находиться на самоизоляции. А если иммунитет и сформируется, то произойдет это через определённый промежуток времени — может быть, месяц-два, когда организм окрепнет. И второй момент. Обратите внимание на количество смертей врачей. Это наблюдается и в Китае, и Иране, и Италии, других странах. Почему врачи? Они же понимают, что, заболев, нужно включить своё клиническое мышление на предмет того, как выйти из этого состояния заболевания. Но даже врачи не успевали выходить.

Потому что сам вирус — он очень агрессивный. Он реактивно вызывает осложнения. Поэтому есть даже мнение специалистов о том, что когда врач контактирует с большой массой заражённых коронавирусом пациентов, его организм не справляется с таким количеством вирусов в воздухе. И врачи погибают. Поэтому нужно говорить о том, что однозначно среди этих медиков могли быть люди, которые ранее перенесли заражение COVID-19 в той или иной форме, но, тем не менее, это вызвало гибель специалистов. Ни в коем случае перенесённая ранее инфекция не является стопроцентным бронежилетом от инфекции — человек может повторно заболеть.

ИА REGNUM: Ещё вопрос, касающийся тревожности опасающихся заразиться граждан. К примеру, на Дальнем Востоке пациентов, у которых подозревают коронавирус, поместили в палаты по два-три человека. В такой изоляции они вынуждены ждать подтверждения своих тестов. Хотелось бы знать, если среди них окажется заражённый человек, мог ли он, уже будучи на карантине, передать вирус своим соседям по палате?

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Распределением пациентов занимается заведующий приёмным отделением. И если доктор видит клинические проявления, симптомы в виде осложнений, он, конечно, направит пациента в инфекционный бокс. Мы знаем, что коронавирусная инфекция очень опасна своими осложнениями, но многие пациенты переносят коронавирус на ногах — особенно женщины и дети. Такие пациенты могут являться носителями, но не заболевают. Или болеют в лёгкой форме, переносят заболевание достаточно хорошо и у них не возникает осложнений.

ИА REGNUM: Действительно ли тем, кто самоизолировался на две недели и на протяжении всего карантина не болел или болел в лёгкой форме, можно спокойно выходить из него, не опасаясь кого-нибудь заразить?

Муслим Муслимов: Ваше утверждение практически верно, но как врач я опираюсь на лабораторные и инструментальные методы диагностики. Пациент не представляет опасности и его можно выписывать только в том случае, если у него нет симптомов заболевания — и это подтверждено через компьютерную томографию лёгких и другие исследования.

Но в случае самоизоляции всё абсолютно индивидуально. Когда речь идёт о широких массах, применение такой логики возможно только, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится. Всем остальным советую предотвращать любые возможные способы распространения инфекции.

ИА REGNUM: Какой совет как врач можете дать пожилым людям, которые, как говорят, наиболее подвержены тяжёлым осложнениям?

Муслим Муслимов: Позитив — самое главное. Хорошее расположение духа, улыбка и настрой на победу, на то, что мы этот вирус все вместе победим. А победим однозначно! Также важно правильно питаться, по возможности — больше двигаться.

ИА REGNUM: А каков ваш совет тем людям, которые впали в уныние, находясь в самоизоляции?

Муслим Муслимов: Во-первых, сейчас есть все средства, чтобы приступить к удалённой работе. Второй момент завязан на контроле за питанием. Потому что дверца холодильника на карантине может не закрываться. Нужно стараться следить за собой, не забывать системно заниматься физическими упражнениями.

Взять за пример так называемый «приём двух квадратных метров». Это такой формат отжиманий, пресса и прыжков. Нужно постараться использовать карантинное время с пользой для физиологической подготовки тела к летнему периоду. Есть такое выражение у нас — пациентский запрос: «Как подготовить тело к лету». Вот как раз можно использовать этот период.

Больше количество народа заказало велостанки и станки для гребли. Для занятий можно использовать небольшие гири. И поставить себе некую цель. К примеру — прокачать определённую группу мышц или скинуть определённый вес. Тогда переживать эту самую изоляцию будет намного легче. Потому что цель формирует средства и восприятие. Если у пациента стоит цель, то он однозначно добьётся результата. Ещё есть немаловажный критерий по поводу обучения.

Новости — так скажем — с полей: многие наши пациенты поставили себе цель изучить новые языки или улучшишь знания. По Skype огромное количество сообществ находится — можно прямо с носителями языка занятия найти. И стоит не так дорого. По крайней мере, так время можно провести с пользой. Всё это позволяет пережить этап самоизоляции.

ИА REGNUM: Сколько времени вы проводите на работе сейчас?

Муслим Муслимов: 24 на 7.

ИА REGNUM: Спасибо за ваш труд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новую инфекционную больницу для заболевших коронавирусом в Москве начали строить совсем недавно. Возводят её на территории Новой Москвы, у населённого пункта Голохвастово. Стационар рассчитан на 500 мест, его площадь составит 70 тыс. кв. метров.

Оперативное совещание руководителей больницы в Голохвастово Съемка сотрудников больницы

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, в мире подтверждено заражение 1 520 103 человек (+87 054 за сутки), 88 511 (+6428) — погибли, 330 589 (+28 439) — выздоровели.

В России выявили 8678 случаев заразившихся COVID-19 (+1183 — за сутки), 74 пациента умерли, выздоровели — 598 человек.

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