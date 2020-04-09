Новосибирск, , 10:55 — REGNUM В Новосибирской области по данным оперативного штаба на 11:00 сегодня, 9 апреля, за сутки официально зарегистрировано пять новых пациентов с COVID-19.Две женщины и трое мужчин: женщины — члены семьи пациента с ранее подтверждённым диагнозом, один мужчина вернулся с Таиланда, второй — из Турции через Москву, третий — из Москвы.

В оперштабе уточнили, что круг их контактов установлен, сейчас специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются с ними, чтобы взять под наблюдение и сделать тесты.

Таким образом в Новосибирской области официально зарегистрированы 18 пациентов с коронавирусом, семеро из них после лечения выписаны из стационара.