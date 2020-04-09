Сеул, , 11:00 — REGNUM Четыре гражданина Южной Кореи возвращаются на родину из ЮАР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолёт, организованный правительством Германии и на борту которого помимо южнокорейцев находились около 300 жителей стран Европы, вылетел 8 апреля из аэропорта Йоханнесбурга во Франкфурт.

Известно, что по прибытию в Германию четверо южнокорейцев пересядут на рейс авиакомпании Qatar Airways и прибудут 10 апреля в 16:45 по местному времени в международный аэропорт «Инчхон».

Напомним, что с 27 марта власти ЮАР приостановила авиасообщение с другими странами, за исключением чартерных рейсов.