9 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Коронавирус и режим самоизоляции изменили всю жизнь россиян. Президент ввёл нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля. Юрист и судебный эксперт Юрий Капштык объяснил, стоит ли переживать из-за переноса отпусков и выплат из-за принятых мер.

Юрий Капштык, , 12:21 — REGNUM Графики отпусков в организациях сбились из-за нерабочих дней и месяца, введенных из-за коронавируса. Как и сколько смогут отдыхать работники в этом году?

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, Трудовой кодекс четко устанавливает ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней, и основания для уменьшения ввиду введения нерабочих дней отсутствуют.

Во-вторых. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков, как правило, определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков (ст. 123 ТК РФ), утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, то есть в декабре.

График отпусков является обязательным как для работодателя, так и для работника, и о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

При этом закон допускает предоставление отпуска по желанию работника в удобное для него время, например, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Но закон также статьей 124 ТК РФ предусмотрел случаи, когда возможно продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска с учетом пожеланий работника, в том числе в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами, а также в исключительных случаях допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год, что работодатель должен доказать путем подготовки локальных нормативных актов, обосновывающих невозможность предоставить отпуск в соответствии с графиком отпусков.

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

В РФ действует запрет на привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. И это предусмотрено ст.113 ТК РФ, однако и она содержит исключения из общего правила, когда привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

В настоящий момент в действующем Трудовом кодексе не содержится понятия «нерабочий день», но оно предусмотрено Указами Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и при рассмотрении возникающих трудовых споров должен применяться ТК РФ как федеральный закон. При этом стоит помнить, что из-за отсылки к санитарно-эпидемиологическому благополучию проверки и суды с большой вероятностью встанут на сторону работника.

Поэтому работники в 2020 году смогут отдыхать соответственно графику отпусков, нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и не подлежат дополнительной оплате, а неиспользованные отпуска могут быть по соглашению сторон (работник и работодатель) перенесены на иной срок, как, например, путем разделения на части или переноса на следующий год.

Объявленные президентом РФ нерабочими дни не считаются праздничными и выходными днями, следовательно, отпускные за эти дни не выплачивают и отпуск на них не продлевают.

Нерабочие «президентские» дни в праздничные не включают (они не перечислены в ст. 112 ТК РФ).