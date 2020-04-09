Тбилиси, , 10:47 — REGNUM

За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились 6 человек, и общее число инфицированных достигло 214 человек. Данные размещены на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge.

Из больниц за этот же период выписались еще 2 пациента, и на настоящий момент фиксируется 50 вылечившихся от коронавируса.

Скончались от этого вируса пока 3 пациента. В режиме карантина находятся 4722 человека, а в стационарах под наблюдением остаются 408 пациентов.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был официально выявлен 26 февраля. В стране действует режим чрезвычайного положения, всеобщий карантин и комендантский час. Пикового роста заболеваемости грузинские эпидемиологи ожидают к концу текущего месяца.