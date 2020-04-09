Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса два пациента. Новые случаи заражения подтверждены у 44 петербуржцев. Об этом сообщили 9 апреля в федеральном оперативном штабе и на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее количество подтвержденных фактов COVID-19 в Петербурге достигло 373 случаев. Город на Неве вновь оказался на третьей строчке в суточной статистике после Москвы и Московской области. В соседней Ленинградской области за сутки — 18 новых случаев.

За сутки в Петербурге выздоровели 11 пациентов с ранее установленным коронавирусом, в Ленобласти — один.

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 76 человек. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек.

Напомним, за сутки в Петербурге сделали около 9 тысяч тестов на коронавирус.

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