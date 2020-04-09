Волгоград, 9 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Инфекционный стационар для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию начинает свою работу на базе областного клинического госпиталя ветеранов войн в Волгограде. В госпитале преимущественно будут находиться люди старшего возраста, сообщали 9 апреля в пресс-службе администрации региона.
Выездное совещание в госпитале 9 апреля провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Инфекционный стационар рассчитан на 334 койки, в том числе шесть реанимационных. В учреждении организовали специальные шлюзы, развели потоки пациентов, госпиталь оснащён аппаратами ИВЛ и расходными материалами.
Всего в Волгоградской области планируют подготовить 14 инфекционных госпиталей с общим объёмом коечного фонда не менее 1760 мест, из которых не менее 110 — реанимационные.