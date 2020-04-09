Волгоград, , 10:38 — REGNUM Инфекционный стационар для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию начинает свою работу на базе областного клинического госпиталя ветеранов войн в Волгограде. В госпитале преимущественно будут находиться люди старшего возраста, сообщали 9 апреля в пресс-службе администрации региона.

Выездное совещание в госпитале 9 апреля провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Инфекционный стационар рассчитан на 334 койки, в том числе шесть реанимационных. В учреждении организовали специальные шлюзы, развели потоки пациентов, госпиталь оснащён аппаратами ИВЛ и расходными материалами.

«У учреждения есть огромный хороший опыт оказания медицинской и социальной помощи, здесь работают профессионалы. Мы рассчитываем, что в этом госпитале преимущественно будут находиться люди старшего возраста. Мы верим в лучшее, но должны готовиться к различным ситуациям. Сегодня мы действуем на упреждение. Можно надеяться, что эти площади не понадобятся в таком количестве, но ситуация осложняется», — отметил глава региона.

Всего в Волгоградской области планируют подготовить 14 инфекционных госпиталей с общим объёмом коечного фонда не менее 1760 мест, из которых не менее 110 — реанимационные.