Свободный, Амурская область, , 10:38 — REGNUM В городе Свободный на случай возможного поступления больных с коронавирусом подготовлен инфекционный госпиталь на 7 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Госпиталь рассчитан на приём пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 с лёгким течением заболевания и был развёрнут на базе родильного отделения Свободненской больницы, на втором этаже отдельно стоящего двухэтажного корпуса.

«При перепрофилировании были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования к профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям организаций, осуществляющих медицинскую деятельность», — говорится в сообщении.

Родильное отделение временно переехало в гинекологию.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов перевёл в фонд борьбы с коронавирусной инфекцией свою зарплату.