Тоджинский район, Тува, , 10:34 — REGNUM Восемь жителей Тоджинского района Тувы, у которых предварительно подтвердили заражение коронавирусом, остаются дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, у них пока нет никаких симптомов и других клинических признаков ОРВИ.

Медики будут осматривать их на дому два раза в день. В районе осталась бригада врачей во главе с главным инфекционистом регионального минздрава. При появлении респираторных признаков, для больных подготовлены 30 коек в районной больнице. Если состояние будет ухудшаться, их перевезут в Кызыл.

«Пошёл уже 17 дней после контакта с инфицированным. Будем надеяться, что все у них будет хорошо, и они перенесут нормально инфекцию», — отметил глава республики Шолбан Кара-оол.

Напомним, половина из предварительно заболевших новой инфекцией дети в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Как сообщало ИА REGNUM, все они члены одной семьи, в доме которых в конце марта побывал гость из Красноярска, у которого позже выявили коронавирусную инфекцию.

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