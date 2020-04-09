Симферополь, 9 апреля 2020, 10:35 — REGNUM Власти Крыма будут помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику. Об этом 9 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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