Симферополь, , 10:35 — REGNUM Власти Крыма будут помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику. Об этом 9 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

«Есть предложение внести изменения в указ по поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех граждан, прибывающих в республику. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции сроком 14 дней с момента прибытия: не посещать места учёбы, работы, общественных мест», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму подтвердили три новых случая заболевания COVID-19