Киншаса, , 10:38 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) освободили 1200 заключенных в рамках новых мер по разгрузке тюрем, принятых для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра юстиции ДР Конго.

По словам министра юстиции Селестина Тунды, освобожденные из тюрем были несовершеннолетними правонарушителями.

Более 700 заключенных были освобождены из тюрьмы Макала в столице страны, Киншасе, одной из самых переполненных тюрем страны, добавил он.

Министр юстиции ДР Конго заявил, что впоследствии будет освобождено больше заключенных, призвав судей выносить приговоры о тюремном заключении только причастным к таким серьезным преступлениям, как убийства и изнасилования.

Как передают репортеры, в ДР Конго подтвердили 180 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 — с летальным исходом. Правительство страны также ввело двухнедельный карантин в пригороде Киншасы, Гомбе.