Элиста, , 10:30 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Калмыкии за последние сутки. Об этом 9 апреля в традиционном прямом эфире сообщил глава регионального министерства здравоохранения Юрий Кикенов.

«За истекшие сутки ситуация у нас меняется, и меняется не в лучшую сторону. В госпитале у нас сегодня 39 человек, положительных из них на местном уровне 29, на федеральном уровне уже подтверждены 21. В тяжёлом состоянии в реанимации один пациент», — сообщил Кикенов.

В обсерваторе на данный момент находятся 16 человек из группы «контактных».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 апреля, оперштаб сообщил о четырёх выявленных случаях коронавируса. По данным регионального минздрава, сутками ранее всего было подтверждено 15 случаев коронавируса.

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