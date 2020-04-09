Джакарта, , 10:32 — REGNUM Правительство Иордании введет в стране комендантский час в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Ограничения будут действовать по всей стране на протяжении 48 часов, они вступили в силу в 9 апреля в 0:00 по местному времени.

На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Индонезии, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 358 человек, за последние сутки данный показатель увеличился на пять новых случаев.

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