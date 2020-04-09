Ирвайн, США, , 10:27 — REGNUM Создатели Skyforge выпустили «Юбилейное обновление» для своего проекта в честь пятилетней годовщины со дня релиза. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 8 апреля на официальном YouTube-канале игры.

В рамках обновления геймеров ожидают новые предметы, противники и уникальная механика «Атлас вторжения». Сообщается также, что игроки смогут использовать новую божественную форму под названием «Вакан».

Напомним, Skyforge — это многопользовательский ролевой экшен, разработанный компаниями Allods Team и Obsidian Entertainment. Его релиз состоялся 2 апреля 2015 года.

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