Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM В Ростовской области к контролю за соблюдением режима самоизоляции подключились конные казачьи патрули. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Сейчас в регионе службу несут 26 парных конных патрулей в пяти муниципальных образованиях — Азове, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Октябрьском районах», — уточнил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Ежедневно к патрулированию улиц городов Ростовской области приступают от 600 до 900 казаков. Они инспектируют дачные участки, лесные массивы, акватории рек и водохранилищ.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в целях соблюдения режима самоизоляции запрещено посещать дачные участки, ловить рыбу и ходить в гости. Выход разрешён за продуктами или лекарствами, для оказания помощи пожилым родственникам, прогулку с домашними питомцами.

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