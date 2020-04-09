Черкесск, , 10:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло до шести число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вчера, 8 апреля, оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о еще одном жителе региона с положительными результатами теста на коронавирус.

Заразившийся помещен в инфекционный госпиталь. Пациент стал первым в Карачаево-Черкесии из шести лиц с COVID-19, кого госпитализировали. Все остальные находятся на самоизоляции. Медики утверждают, что их болезнь проходит в легкой форме.

Напомним, Карачаево-Черкесия продолжала оставаться «оплотом» безопасности по коронавирусу до 5 апреля, когда в регионе были выявлены трое лиц с положительными результатами тестов.