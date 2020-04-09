Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге было проведено 8811 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля сообщили в Смольном. Суточная цифра обследованных резко возросла — днем ранее она составляла всего 3279 человек.

«На карантине находится 9048 человек. Из них 57 — в обсерваторе, 7987 на самоизоляции, 1004 — контактные», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки о прибытии из другой страны сообщили в Петербурге 64 человека. Они должны соблюдать строгую самоизоляцию 14 дней.

Тем временем в школах города родителям детей льготных категорий было выдано 134 360 продуктовых наборов (55,06% от общего числа), в учреждениях среднего профессионального образования — 9490 наборов (46,04%).

С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировался 2041 петербургский волонтер, из них 1349 человек уже прошли аккредитацию и обучение, выполнили 4531 заявку. все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

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