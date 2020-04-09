Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции вылечились еще 43 человека, сообщила 9 апреля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки еще 43 человека выздоровели после лечения от коронавируса», — сказала Ракова.

По ее словам, всего выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 313 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по оперативным данным на 8 апреля, подтверждено 8672 случая заболевания, в том числе 1175 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФЕлена Малинникова сообщила, что причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом в России является нарушение режима самоизоляции в первую неделю.

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