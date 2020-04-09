Тоджинский район, Тува, , 10:25 — REGNUM Из восьми жителей Тоджинского района Тувы, у которых предварительно подтвердили коронавирусную инфекцию, четверо — дети в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все они члены одной семьи, в доме которых ранее гостил турист из Красноярска, до этого побывавший в Москве. В село Ырбан он прибыл 21 марта. С ним близко контактировали ещё 67 человек.

«На сегодняшний день установлены около 300 контактных лиц, у которых уже взяты пробы. Их результаты станут известны позже», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Напомним, после выявления заражения на территории района был введён карантин. Как сообщало ИА REGNUM, будут перекрыты все три дороги к району, а также дороги между поселениями. Въезд и выезд запрещён для всех граждан, кроме экстренных и обеспечивающих служб.

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