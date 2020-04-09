Москва, , 10:34 — REGNUM Двусторонняя пневмония диагностирована у журналиста Максима Шевченко, он находится в больнице. О своей госпитализации Шевченко рассказал 8 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы.

Журналист заявил, что врачи бездействовали, и только его собственные усилия уберегли его от могилы. На протяжении десяти дней у Шевченко держалась температура 38−39 градусов, однако обращение на горячую линию по коронавирусу результата не дало.

«Я за эти дни все понял про здравоохранение в России. Чтобы пробиться к тестам, проще задать вопрос Путину», — сказал журналист.

По словам Шевченко, специалисты указывали ему на симптомы ОРВИ и отговаривали от проверки на коронавирус. Участковый врач счёл, что у пациента — ОРЗ, а итоги теста на коронавирус журналисту не сообщили.

В результате Шевченко госпитализировали после его обращения в платную клинику и выявлении проблем с лёгкими. Усилия по борьбе с коронавирусом он назвал «показухой». Шевченко отметил, что до сих пор не знает, выявлен ли у него коронавирус нового типа.

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