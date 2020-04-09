Москва, , 10:26 — REGNUM Жителей России, находящихся на самоизоляции, поддержала сеть музыкальных школ «Гитардо», предложив им бесплатные онлайн-уроки музыки.

Уроки, которые ранее находились в закрытой части сайта для платного обучения, теперь выложили на сайте школы в общий доступ. Всего школа поделилась более 40 роликами, обучающими песням под гитару, игре на барабанах или технике вокала.

Ролики доступны всем желающим провести время в самоизоляции с пользой.

Также школа запустила челлендж #ПоддержимБлизких, в рамках которого необходимо спеть песню на мотив известной испанской композиции «La Cucaracha» со словами о коронавирусе и самоизоляции.