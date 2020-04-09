Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чувашии ждут «подтверждения или опровержения» первичных тестов на коронавирус в отношении 16 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 апреля, заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов на заседании оперативного штаба.

По словам министра, под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 767 человек, из них 671 — на домашнем карантине, 42 — в обсерваторе. Всего в настоящее время подтверждено 19 случаев COVID-2019, в том числе один выздоровел.

Глава минздрав сообщил, что ещё у 16 граждан ждут результатов тестов из федеральной лаборатории.

«Ждём подтверждения или опровержения», — сказал Владимир Степанов.

По данным управления Роспотребнадзора, в Чувашии с начала пандемии по коронавирусу проведено более 2,8 тыс. лабораторных исследований, в том числе 8 апреля — 293 теста.