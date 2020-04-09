Хабаровск, , 10:27 — REGNUM Власти Хабаровска первыми в РФ приняли решение отправить школьников на каникулы раньше обычного из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Как рассказала заместитель мэра Хабаровска Елена Лагошина, это решение принято в соответствии с решением Минпросвещения России, а также регионального минобразования.

Ученики 1−3-х классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля. Учащиеся 4−6-х классов следующую неделю доучатся в дистанционном режиме, заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля. Для учеников 7-х классов учебный год закончится 26 апреля, для учеников 8-х классов — 14 мая.

«Старшее звено продолжает дистанционное обучение. Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают. А ЕГЭ для выпускников стартует 8 июня. Если нам не поступит иных рекомендаций от вышестоящих инстанций, будем работать по такому распорядку», — рассказала Елена Лагошина.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения России разрешило досрочно закончить учебный год для 1—8-х классов.