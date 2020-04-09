Ижевск, , 10:16 — REGNUM В Удмуртии пенсии и социальные выплаты, начисления которых были запланированы в период с 13 по 30 апреля, будут перечислены в кредитные учреждения 9 апреля. Об этом сообщает правительство республики.

Ветераны Великой Отечественной войны получат также дополнительные федеральные и региональные выплаты к 75-летию Победы.

Уточняется, что такие выплаты в республике получат 10 860 жителей, 2 223 гражданам — участникам и инвалидам войны, а также вдовам участников и инвалидов войны, ветеранам, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей — единовременно будет выплачено по 75 тыс. рублей. Всего на эти цели направят более 166 тыс. рублей.

Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей, в целом на это выделено 431,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента ветеранам в Удмуртии вручили около 8 тыс. юбилейных медалей, выпуск которых приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это составляет около 70% от общего числа медалей, которые планируется вручить жителям республики. Все участники войны медали уже получили.