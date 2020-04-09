Москва, , 10:21 — REGNUM Заболеваемость внебольничными пневмониями во всех регионах РФ находится на контроле Роспотребнадзора. Роста заболеваемости не выявлено, сообщает 9 апреля пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что наряду с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ отслеживается и ситуация с внебольничными пневмониями. Это наиболее распространённый тип пневмонии, при котором заболевание развивается вне лечебного учреждения в отличие от внутрибольничных пневмоний, которые диагностируются у пациентов, живущих в медучреждениях или недавно посещавших их.

По заболеваемости внебольничными пневмониями во всех субъектах РФ «превышения среднемноголетних показателей не отмечено», указали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что по состоянию на 8 апреля в России проведено более 1 млн исследований на коронавирус нового типа. Все регионы обеспечены тест-системами для выявления вируса SARS-CoV-2.

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