Иркутск, , 10:13 — REGNUM В Иркутске теперь делают подтверждающие анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уполномоченная организация — Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, исследования на COVID-19 проводятся в два этапа. В Иркутске первый анализ выполняется в Центре гигиены и эпидемиологии и в Иркутском областном СПИД-центре. Ранее положительные или сомнительные анализы направлялись в новосибирский центр «Вектор». На это с учётом транспортировки биоматериала уходили лишние сутки и даже более.

Теперь второй этап анализа будет проводиться в Иркутске в противочумном институте. Исследование позволит установить окончательный результат. Уточняется, что в этой организации будут подтверждать анализы пациентов не только из Иркутской области, но и из соседних регионов. Для того имеются все необходимые тест-системы и оборудование.

«Решается вопрос о проведении лабораторных исследований в других медицинских организациях Иркутска», — говорится в сообщении правительства Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля стало известно, что в Иркутской области умер второй пациент, у которого был подтвержден диагноз «коронавирус».

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