Тоджинский район, Тува, , 10:11 — REGNUM На территории Тоджинского района Тувы введён карантин в связи с выявлением восьми человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, будут перекрыты все три дороги к району, а также дороги между поселениями.

«Запрещен будет въезд и выезд для всех граждан. Разумеется, за исключением тех оперативных сил, которые будут задействованы в мероприятиях по нераспространению коронавируса, служб, обеспечивающих жизнедеятельность района, в том числе будут пропускаться машины с грузами и продуктами питания», — отметил в своём обращении глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Всем жителям района необходимо оставаться дома. Все расположенные здесь предприятия и учреждения, кроме обеспечивающих жизнедеятельность, будут закрыты.

Напомним, до недавнего времени республика оставалась в числе регионов, где не было подтверждённых случаев коронавируса. Однако за последние сутки инфекцию выявили у восьми жителей села Ырбан в Тоджинском районе. Как сообщало ИА REGNUM, они контактировали с красноярцем, который, как позже выяснилось, был заражён.

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