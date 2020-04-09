Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан «переоценить ценности» и оставаться на карантине, пригрозив новыми штрафами за нарушения режима самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». Горожане отреагировали не слишком благосклонно.

Беглов рассказал, как его поразила история об отце семейства, который съездил на личном автомобиле в Финляндию, а, вернувшись, заразил коронавирусом беременную жену, и сейчас она в реанимации. Видимо, поездка состоялась до закрытия границ.

«Возможно, мы еще не пришли к осознанию того, что сегодняшний день требует переоценки ценностей, образа мыслей и привычек. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, прежде чем в эти дни покинуть дом без острой необходимости, вспомнил об этой молодой женщине и о врачах, которые сейчас бьются за ее жизнь и за жизни, увы, уже многих петербуржцев», — заявляет Беглов.

Он особо подчеркнул, что сейчас наступает ответственный период в борьбе с коронавирусом, так как заболеваемость растет, а выздоравливают люди очень медленно.

«Продление нерабочих дней до 30 апреля — это не отпуск, не каникулы, не выходные. Учитывая опыт других стран, эти дни позволят нам выиграть время, мобилизовать ресурсы», — считает губернатор Петербурга.

«Депутаты приняли закон о штрафах за нарушение карантина. Надеюсь, это тоже поможет людям позаботиться о себе», — добавил он.

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Рядовые петербуржцы поспешили ответить губернатору на его сообщение. Они обратили его внимание, что в городе до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации, а значит, гражданам не полагаются практически никакие компенсации за эти «нерабочие» пять недель. Между тем лишь небольшая доля частного сектора способна оплачивать сотрудникам зарплату при остановившемся бизнесе, большинство сидит в вынужденном отпуске за свой счет либо продолжает работу, нарушая запрет.

«Без проблем! ЧС, полное мое содержание с оплатой коммунальных услуг ‑ и я дома. А так что-то перспектива долгов и голода не радует, какая разница, от вируса народ перемрет или позже в петлю сам залезет», — высказалась Виктория С.

Ее поддержали многие пользователи сети, впрочем, нашлись и противники таких взглядов, указав, что не стоит «набрасываться на президента и губернатора», потому что «чужие люди» не должны кормить чужих детей.

Петербурженка Татьяна И. поразилась, «как люди умудряются за 8 дней апреля всю зарплату за март, извините, прожрать». «Кто без работы — президент сказал, что онлайн можно оформиться и пособие немаленькое получать. Кто за свой счет, простите, сам дурак. Надо было в инспекцию жаловаться, когда заставляли писать! Не имеют права насильно так поступать! Я бы в жизнь больше к такому работодателю не пошла, раз так по-скотски поступают», — рассудила Татьяна И.

Действительно, накануне президент Владимир Путин обещал, что все, кто потерял работу из-за коронавируса смогут получать пособие по безработице «по верхней планке», то есть в Петербурге, где минимальное пособие составляет 1,5 тыс. рублей, максимум — 8 тыс. рублей в месяц для обычных граждан, 11 тыс. 280 рублей — для граждан предпенсионного возраста.

Впрочем, Татьяну И. поспешили обескуражить другие горожане, которые уже пытались получить эти «немаленькие» суммы. Подать заявку онлайн у них не получается.

«А вы всегда телевизору верите? Биржа труда не работает до 30 апреля, на удаленке работают, но документы нужны оригинал! Сайт виснет, не загрузить документы. Я лично 27-го первичную регистрацию прошла, выдали номер к инспектору на 7 апреля. Так всё жду звонка, наверное, в мае наберут, со средней зарплатой в 4700 — выплата максимальная 8000, а нет, уже 12 000, но вертикальных. Иллюзий не нужно питать!» — призвала соотечественников Ксения Ф.

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