Ижевск, , 10:13 — REGNUM Акцию «Добрососедство» для помощи пожилым соседям запустила в Ижевске управляющая компания «ЖРП №8» при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.

В рамках акции активисты разносят по почтовым ящикам бланки «писем волонтера», в которые можно вписать свои имя и номер телефона, повесить в своем подъезде и ждать звонков тех, кому нужна помощь в период режима самоизоляции.

По данным организаторов акции, к ней присоединились жители более 20 домов. Пожилые люди просят добровольцев сходить в магазин за продуктами или в аптеку, выгулять собаку и вынести мусор.

Волонтеры сообщают, что идея становиться волонтерами для своих же соседей имеет свои плюсы. Пожилые люди знают добровольцев в лицо и не боятся обращаться за помощью.

Также заявки от пожилых людей, инвалидов или прочих групп населения, нуждающихся в помощи, принимает и УК «ЖРП №8», направляя затем на вызов волонтера-соседа.