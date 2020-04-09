Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии по коронавирусу проведено более 2,8 тыс. лабораторных исследований, в том числе 8 апреля — 293 теста. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

8 апреля в Чувашии подтверждены результаты по COVID-2019 у двух госпитализированных пациентов. В самой республике выявлено 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, ещё три случая подтверждены у лиц, которые сдали тесты в Москве и приехали в Чебоксары, не дождавшись результатов. Всего в Чувашии находятся 19 пациентов с коронавирусом.

В управлении отмечают, что лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» проведено более 2800 лабораторных исследований, в том числе 8 апреля проведено 293 исследования. Под медицинским наблюдением находятся 332 человека и 435 жителя, контактировавшие с инфицированными лицами.

Чувашские власти заверяют, что медучреждения республики готовы к принятию пациентов с коронавирусом, аппаратов ИВЛ достаточно, создан резерв в 300 коек, при необходимости увеличим его до 600.

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