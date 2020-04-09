Иерусалим, , 10:10 — REGNUM Шесть тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Израиле, которые считались пациентами с высоким риском смертности, прошли лечение препаратом с использованием клеточной терапии и излечились, согласно предварительным данным, предоставленным компанией Pluristem. Об этом сообщает The Jerusalem Рost.

Пациенты проходили лечение в трех различных медицинских центрах в течение одной недели. Все страдали от острой дыхательной недостаточности и воспалительных осложнений, связанных с COVID-19. У четырех пациентов также наблюдалась недостаточность других систем органов, включая сердечно-сосудистую и почечную.

По данным Pluristem, все пациенты выжили, четверо из них показали улучшение дыхательных параметров, трое находятся на продвинутой стадии отлучения от аппаратов искусственной вентиляции легких. В компании заявили, что довольны этим первоначальным результатом программы.