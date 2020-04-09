Ташкент, , 10:08 — REGNUM Перебои в электроснабжении потребителей в Узбекистане произошли из-за снегопада, сообщили 9 апреля в пресс-службе АО «Региональные электрические сети».

В компании уточнили, что обильный снегопад привел к обрыву проводов и падению деревьев. Отмечается, что в настоящее время энергетики ремонтируют линии и готовят сеть к подключению.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 апреля и утром 9 апреля в южных регионах Казахстана, а также в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане выпал снег. В Чимкенте повалило 24 дерева, которые повредили 21 автомобиль.

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