Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге увеличилось количество стационаров, которые принимают больных с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Теперь, помимо клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина и Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, зараженных COVID-19 доставляют в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, 21 и городскую многопрофильную больницу №2. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как уточняют в ведомстве, в скором времени, как только будет снят карантин с городской больницы святого великомученика Георгия, планируется задействовать и ее. В это учреждение будут доставлять больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Покровская больница, которая в настоящее время также закрыта на карантин, будет принимать пациентов с пневмонией, а заболевших обычными ОРВИ, гриппом и пневмонией — Введенская городская клиническая больница в Лазаретном переулке и Госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице, 3.

«При выявлении пациентов с коронавирусной инфекцией в многопрофильных стационарах, не специализирующихся на работе с COVID-19, они немедленно переводятся как в специализированные учреждения — Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина, Детская инфекционная больница им. Н.Ф.Филатова, так и в перепрофилированные стационары — госпиталь для ветеранов войн и городскую многопрофильную больницу №2», — пояснили в комздраве.

Согласно рекомендациям Минздрава России, подозрительным на COVID-19 случаем является наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса в сочетании с данными эпидемиологического анамнеза. Речь идет о вернувшихся из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов, имевших тесные контакты за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по СOVID-19, которые в последующем заболели. А также наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, медицинские работники должны использовать респираторы с защитой от частиц и аэрозолей, соответствующий по уровню защиты US NIOSH-certified N95 при выполнении процедур: интубация трахеи, неинвазивная вентиляция легких, трахеотомия, сердечно-легочная реанимация, ручная вентиляция легких перед интубацией и бронхоскопия больным с подтвержденным COVID-19.

«В остальных случаях допустимо использование медицинской маски», — отмечают в комздраве.

Кроме того, в ведомстве указали, что костюмы биозащиты предназначены прежде всего для защиты медперсонала при работе с больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее. В остальных случаях стандартом оснащения медперсонала является одноразовый халат и маска.

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