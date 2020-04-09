Тында, Амурская область, , 10:10 — REGNUM Тындинские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Штаб добровольцев организован в молодёжно-досуговом центре «Гармония». По словам руководителя штаба Анастасии Григорьевой, волонтёры работают по трём направлениям: приём заявок, мониторинг цен, выезд на оказание помощи. Тындинцы просят своих «подопечных» продумывать список продуктов питания на целую неделю.

«Благодаря неравнодушным жителям столицы БАМа, к пакету заявленных продуктов, лекарств и предметов первой необходимости бесплатно добавляются одноразовые и многоразовые маски для лица», — отметила руководитель штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов перечислил в фонд помощи свою зарплату.