Махачкала, , 10:13 — REGNUM Волонтерские отряды по оказанию помощи нуждающимся в период распространения коронавирусной инфекции формируются в городах и районах Дагестана. Курсы по работе в условиях пандемии в республике прошли 600 волонтеров, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

К настоящему времени к всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #Мывместе присоединились более 1,8 тыс. дагестанских волонтеров. Из них 600 человек прошли специальное онлайн-обучение на платформе «Добровольцы России» и получили соответствующие сертификаты, а для остальных волонтеров был проведен устный инструктаж.

«Мы контролируем процесс обучения волонтеров: к участию в проекте не допускаются волонтеры, не прошедшие инструктаж в онлайн или оффайн формах», — отметил глава молодежного ведомства Дагестана Камил Саидов.

По состоянию на 10:00 9 апреля в Дагестане у 57 человек тесты на коронавирус дали положительный результат. При этом четыре человека с подтвержденным диагнозом уже выздоровели.

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