Карабулак, Ингушетия, , 10:04 — REGNUM В Ингушетии оказана поддержка 145 многодетным и малообеспеченным семьям города Карабулака. Помощь пришла от благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Скромный бизнесмен выделил денежную сумму, на которую были приобретены продукты питания, в том числе мука, сахар, подсолнечное масло, макароны, крупы, чай, овощи, молочные продукты. Из них сформировали продуктовые наборы и раздали семьям, находящимся на учете в администрации города как нуждающиеся.

Власти Карабулака с признательностью приняли помощь неизвестного благотворителя, выразив ему благодарность за поддержку населения в трудный период борьбы с коронавирусом.

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