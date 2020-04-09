Череповец, Вологодская область, , 10:04 — REGNUM ФосАгро начинает выдавать специальный аптечки для коронавирусной защиты семьям своих работников. Каждый набор рассчитан на четырех человек и содержит медицинские маски, резиновые перчатки, антисептики для рук и поверхностей, бумажные и антисептические салфетки.

Всего будет сформировано более 20 тысяч санитарных наборов на общую сумму более 40 млн рублей (в компании же работает порядка 17,5 тысяч человек). Таким образом, средства противовирусной защиты получат порядка 80 тысяч жителей Череповца, Кировска, Апатитов, Балакова и Волхова, среди них будут и ветераны предприятий ФосАгро.

Это лишь часть целой кампании по борьбе с коронавирусом, развернутой ФосАгро. Компания оказывает помощь жителям и медицинским учреждениям городов присутствия. В медучреждения передаются аппараты искусственной вентиляции легких, машины скорой помощи, оборудованные ИВЛ, кислородные концентраторы, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты и многое другое.

ФосАгро также направила в регионы присутствия более 1500 тестов, а также реактивы для экспресс-тестирования. Работа над внедрением новейших тест систем ведется вместе с Российским фондом прямых инвестиций.

Общий объём средств, уже направленных ФосАгро на приобретение медицинского оборудования, средств защиты и тест-систем, — около 500 млн рублей.

«Мы принимаем все возможные меры для защиты жителей городов присутствия и сотрудников нашей компании, — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Соблюдая рекомендации органов здравоохранения по профилактике коронавирусной инфекции с помощью содержащихся в наборе средств, граждане смогут поставить надежный барьер против инфекции. Это поможет предотвратить рост заболеваемости в городах присутствия компании».

ФосАгро реализует комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Созданы специальные производственные регламенты, позволяющие обеспечить непрерывную работу производств, при любом сценарии развития эпидемической ситуации. Все работники, которым позволяет профессиональный функционал, переведены на удаленный режим работы.

Сотрудники, обеспечивающие работу производств непрерывного цикла обеспечены средствами защиты и проходят ежедневный медицинский контроль. Он включает в том числе и измерение температуры бесконтактными термометрами. На проходных, и на предприятии, при посадке и высадке из корпоративных автобусов строго соблюдается социальная дистанция между проходящими через турникет работниками — не менее 1,5 метров.

Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, оборудован диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры обязаны находиться в транспорте в медицинских масках. Для снижения заполняемости автобусов их количество на маршрутах увеличено. Тем, кто будет добираться до работы на личных автомобилях компания компенсирует затраты на бензин.

Стратегия противовирусной защиты ФосАгро разработана при участии ученых-вирусологов и инфекционистов, в числе которых заместитель директора по науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов. Он, в частности, подчеркнул, что «сегодня на территории предприятий ФосАгро человек более защищен, чем за его пределами».

Для обеспечения своих сотрудников средствами профилактики против коронавирусной инфекции компания приобрела 25 000 упаковок лекарственного препарата «Гриппферон». Это назальное противовирусное средство, главным действующим веществом которого является Интерферон альфа-2b. На производствах организована выдача сотрудникам компании препарата и инструкций по его применению.

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