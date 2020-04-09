Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Свердловские медики провели за всё время уже 29 тысяч 944 исследования на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Всего было обследовано 24 тысячи 169 человек. Только за последние сутки врачи провели 1 тысячу 819 исследований тестов и обследовали 1 тысячу 721 человека.

В регионе подтверждено 56 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 больных с коронавирусом уже вылечились. Ещё у девяти человек наблюдается тяжелое состояние или состояние средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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