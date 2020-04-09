Челябинск, , 10:02 — REGNUM В Челябинской области региональное правительство не будет уходить на самоизоляцию. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что чиновники продолжают работу в обычном режиме. Контакты пресс-секретаря Сергея Зюся все отслежены.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зюсь заражён коронавирусом. Это подтвердила новосибирская лаборатория «Вектор». Губернатор ушёл на самоизоляцию.

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