Челябинск, 9 апреля 2020, 10:02 — REGNUM В Челябинской области региональное правительство не будет уходить на самоизоляцию. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.
Он отметил, что чиновники продолжают работу в обычном режиме. Контакты пресс-секретаря Сергея Зюся все отслежены.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зюсь заражён коронавирусом. Это подтвердила новосибирская лаборатория «Вектор». Губернатор ушёл на самоизоляцию.
Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию