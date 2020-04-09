Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM В Ростовской области обучение в режиме онлайн продлено до 30 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском праивтельстве.

Учащиеся школ, колледжей и техникумов при отсутствии компьютера или интернета обучаются в форме самоподготовки. Однако специалисты рекомендуют «попытаться организовывать консультации с педагогом и текущий контроль учащихся с помощью имеющихся ресурсов». При трудностях, возникших в работе онлайн-платформ, рекомендовано использовать альтернативные линии связи с учениками.

ИА REGNUM ранее сообщало, что все вузы Ростовской области перешли на обучение в режиме онлайн. Одним из первых это сделал Южный федеральный университет, которому удалось перейти на дистанционный режим работы буквально за одну ночь.

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