Варшава, , 09:56 — REGNUM Авторы необычного симулятора «разведения людей» Human Farm сравнили свой проект с The Walking Dead и This War of Mine. Об этом 8 апреля сообщил сайт polskigamedev.pl.

Разработчики хотят, чтобы их игра вызывала у геймеров сильные эмоции и воспринималась как «нечто большее». По их словам, Human Farm отражает реальную действительность — «игра жестока, потому что жесток окружающий мир».

Напомним, в Human Farm игроки будут управлять антропоморфными свиньями, которые на своей ферме разводят людей, чтобы в дальнейшем продавать их мясо в местном магазине. Релиз игры ожидается в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы 44 минуты геймплея необычной «выживалки» Grounded