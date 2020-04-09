Москва, , 09:56 — REGNUM Применяемая для дезинфекции хлорная известь эффективно уничтожает вирусы и бактерии, однако может повредить здоровью человека. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов.

Он отметил, что в домашних условиях нельзя создать концентрацию хлорсодержащего вещества, обладающей как антибактериальной, так и антивирусной активностью.

«Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, в домашних условиях лучше использовать спиртосодержащие вещества. Если речь идет о промышленных помещениях вроде больниц, магазинов и прочих, то тут хлорсодержащие дезинфицирующие вещества вполне оправданы, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские ученые выяснили, что препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов.

В России, по оперативным данным на 8 апреля, подтверждено 8672 случая заболевания, в том числе 1175 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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