Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Лидер правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший, по информации Forbes, в Грузии бизнесмен Бидзина Иванишвили перечислил 100 млн лари (около $3,5) в правительственный фонд борьбы с распространением коронавируса StopCoV. Об этом 9 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

Информацию о перечисленной сумме журналистам подтвердил председатель правления благотворительного фонда Иванишвили «Карту» Николоз Чхетиани.

«Несколько дней назад господин Бидзина перечислил 100 миллионов лари в фонд «Карту» для фонда StopCoV, и эта сумма уже отражена на счету фонда борьбы с коронавирусом», — сообщил Чхетиани.

Стоит отметить, что на 9 апреля в фонде StopCoV собрано более 124,5 млн лари (более $39 млн).

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