Махачкала, , 09:55 — REGNUM Количество подтвержденных случаев коронавируса в Дагестане по состоянию на 09:30 9 апреля выросло до 57, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. За последние сутки в республике зарегистрировано 13 тестов с положительным результатом.

Всего в республике на коронавирус обследовано почти 4,2 тыс. человек. На обязательном домашнем карантине в настоящее время находятся более 3,6 тыс. жителей.

Напомним, накануне в минздраве Дагестана сообщили, что в республике 12 человек с коронавирусом или подозрением на него находятся в реанимации Республиканского центра инфекционных болезней. При этом четыре человека с подтвержденным диагнозом уже выздоровели.

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