Могадишо, , 09:53 — REGNUM В министерстве здравоохранения Сомали объявили, что в настоящее время страна может проводить тестирование на коронавирус в столице страны, Могадишо. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление министерства.

Национальная научно-исследовательская лаборатория общественного здравоохранения (NPHRL) министерства здравоохранения Сомали теперь оснащена для проведения анализов на коронавирус, отмечается в заявлении.

По информации журналистов телерадиокомпании, ранее образцы для исследований доставлялись на расстояние более чем 1200 км в столицу Кении, Найроби.

Как отмечают репортеры, в настоящее время в Сомали выявили восемь случаев заражения коронавирусом.