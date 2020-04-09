Париж, , 09:48 — REGNUM Согласно данным, собранным группой ученых, у каждого четвертого жителя Франции при заражении коронавирусом может развиться тяжелая форма заболевания, передает BFM TV.

Во Франции проживает около 67 млн человек, 57,2 млн из которых моложе 70 лет, почти 10 млн человек старше 70 лет, а 4,2 млн — старше 80 лет. По оценкам ученых, более 10 млн человек подвержены риску развития тяжелых форм заболевания в зависимости от возраста.

«Во Франции 10,8 млн человек являются носителями заболевания, из которых 6,3 млн человек моложе 70 лет», — говорится в заявлении ученого совета, который считает, что почти 17 млн человек во Франции подвергаются более высокому риску развития серьезных форм заболевания коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп описал борьбу с коронавирусом, как «успех без шума и пыли».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции о борьбе с COVID-19: «Успех без шума и пыли»