Киев, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки на Украинке зафиксировали 1892 случая заболевания COVID-19, сообщил 9 апреля Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным министерства, 57 случаев в стране оказались летальными, 45 человек выздоровели — повторное исследование не выявило коронавирус в организме.

Наибольшее число больных COVID-19 выявлено в Киеве — 300 и Черновицкой области — 302 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в критическом состоянии находятся 33 человека, у которых подтвердили COVID-19.

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